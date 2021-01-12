Рудковская показала подписчикам первое совместное фото с Плющенко

https://static.news.ru/photo/0e8076f6-54d6-11eb-b25c-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская и Евгений Плющенко Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская выложила в социальной сети первое совместное фото со своим супругом, фигуристом Евгением Плющенко. Светская львица также рассказала своим подписчикам романтичную историю знакомства с возлюбленным.

12 января каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече. Сегодня 14 лет как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились. Женя представлял на фестивале «Русская Зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014 году, — написала Рудковская в социальной сети.

Она также добавила, что на представленных фото они с Плющенко знают друг друга около 15 минут. Светская львица отметила, что она очень благодарна судьбе за столь судьбоносную встречу.

Ранее старшему сыну продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко исполнилось восемь лет. Александр Плющенко тоже занимается фигурным катанием и уже выигрывает турниры в своей возрастной категории.

Многие поклонники звёздного семейства откликнулись поздравлениями и пожелали мальчику дальнейших успехов и «доброй дороги по жизни», писал NEWS.ru.