Рудковская показала парящего в воздухе Гном Гномыча

https://static.news.ru/photo/adb3cf34-20e7-11eb-976a-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская показала в социальной сети, как её старший сын от фигуриста Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, парит в воздухе.

В ролике знаменитость посадила мальчика на крышу авто, которое через некоторое время исчезло под ним. И Гном Гномыч продемонстрировал настоящие чудеса — он начал «парить в воздухе».

Ну Саня, ну даёт, — подписала видео в Instagram Рудковская.

Ранее сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр заявил, что его цель — обойти своего звёздного отца. В то же время мальчик отметил, что фотографироваться для Instagram он совсем не любит — его аккаунтом занимается мама, продюсер Яна Рудковская. Он также рассказал о своей любви к тренировкам и подчеркнул, что три занятия в день — это довольно мало, писал NEWS.ru.