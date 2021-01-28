Рудковская похвасталась роскошным кабинетом с огромной хрустальной люстрой

https://static.news.ru/photo/7842d03e-61ec-11eb-ab2a-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская показала поклонникам свой роскошный рабочий кабинет. Офис имеет многометровые потолки, большие окна, оформлен лепниной, барельефами и золотыми лентами.

Освещает помещение огромная хрустальная люстра наподобие театральной. Продюсер показала несколько ракурсов офиса, чем привела подписчиков в неописуемый восторг. Рудковская призналась, что много работает, поэтому ей необходимо комфортное пространство.

Отдельная стена в офисе Рудковской отведена под статуэтки, кубки и различные награды. Рядом с ней стена с обложками глянцевых журналов, на которых продюсер запечатлена сама или с мужем и сыном.

Мнение фанатов по поводу убранства кабинета оказалось неоднозначным. «Шикарный у вас офис Яна!», «Крутой офис», «Какой-то офис пафосный, особенно люстра. Музей да, дома тоже да или ресторан, но с офисом как-то в мою голову не укладывается», высказались в комментариях подписчики.

Яна Рудковская на сегодня является музыкальным продюсером нескольких известных артистов. К тому же она активно занимается делами мужа. Она помогала ему строить ледовый дворец, проводить шоу в новогодние каникулы, а сейчас готовится к открытию спортивной академии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская опубликовала фотографию младшего сына Арсения с его лучшим другом — шпицем Панчо. По словам звёздной мамы, именно домашний питомец привлекает внимание четырёхмесячного малыша.