Рудковская похвалилась знаменитостями на премьере шоу-балета Плющенко

https://static.news.ru/photo/1571ded4-4b1f-11eb-98bc-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Евгений Плющенко с детьми Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская поспешила рассказать о высоких гостях, которые побывали на премьере балета её мужа Евгения Плющенко. Олимпийский чемпион представил шоу «Лебединое озеро».

Сама Рудковская является соорганизатором и продюсером шоу своего мужа. По её словам, премьера прошла при полном аншлаге. При разрешённых 25% все места в зале были заполнены. Посмотреть премьеру пришли Сергей Полунин, Филипп Киркоров, которых Рудковская тут же сняла на камеру.

Тот случай, когда на нашу 25-процентную Премьеру пришла звезда мирового балета Сергей Полунин и поп-король Филипп Киркоров, — написала в Instagram продюсер шоу.

Полунин пришёл не только в качестве зрителя, но и в качестве моральной поддержки своей жены, которая в этот вечер выступала на льду. Олимпийская чемпионка Елена Ильиных заменила Аделину Сотникову в роли Белого лебедя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Плющенко, сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, более известный как Гном Гномыч, провёл тренировку под композицию певца Филиппа Киркорова «Снег». Соответствующее видео появилось в социальных сетях.