https://static.news.ru/photo/94b9e1e8-612b-11ea-852d-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Яна Рудковская приняла решение отказаться от празднования и вечеринки по случаю своего юбилея из-за коронавируса. После поездки во Францию ей пришлось остаться на двухнедельном карантине.

Прошу ко мне карательные отряды не отправлять и дело не шить... Знаю, что руки-то у многих чесались!! Я сама «самоизолировалась». «Отлились мышке всех кошек слёзки», утопаю в них! Карантинный занавес, — написала Рудковская в Telegram-канале.

Также она была вынуждена отказаться от семейного путешествия вместе с Евгением Плющенко и сыном.

Как ранее писал NEWS.ru, Рудковская вынуждена отказаться от запланированного отдыха на Мальдивах из-за коронавируса. Из-за распространения вируса отменено шоу её мужа в Китае.