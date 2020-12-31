Рудковская отметила свой день рождения в многоярусном платье-макси

https://static.news.ru/photo/220a2a88-4d05-11eb-aa69-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская отмечает 2 января свой день рождения, ей исполняется 46 лет. Свой праздник светская львица встретила в роскошном многоярусном платье-макси с рюшами.

Happy birthday to me! Стала на год старше, мудрее и сильнее! — написала Рудковская в социальной сети.

На фото продюсер позировала на фоне наряжённой новогодней ёлочки, демонстрируя поклонникам свой наряд во всей красе. Подписчики Рудковской поспешили поздравить своего кумира с радостным событием. Многие из них по достоинству оценили элегантное платье светской львицы.

Ранее NEWS.ru писал, что российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал в социальной сети фото трёхмесячного сына Арсения. Малыша в прошлом году ему подарила супруга — продюсер Яна Рудковская. Родители нарядили малыша в новогодний наряд, надев крохе колпак Санта-Клауса. Однако головной убор оказался слишком большим и «сполз» мальчику на глаза. Ему пришлось позировать на руках у папы и на фоне украшенной ёлки.