https://static.news.ru/photo/efdaf8e6-59c4-11ea-b29b-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко и Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская вынуждена отказаться от запланированного отдыха на Мальдивах из-за коронавируса. Из-за распространения вируса отменено шоу её мужа в Китае.

О сорванных планах продюсер написала в Instagram, где отметила, что они не паникуют.

Продолжаем рубрику «Мои завтраки» и очень надеемся на спад эпидемии и долгожданную сыворотку XXI века, — пожаловалась фанатам Рудковская.

Шоу, о котором идёт речь, это презентованная перед новогодними праздниками «Золушка». В ледовом спектакле также выступают олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Facebook отказалась проводить ежегодную конференцию для разработчиков F8. Причиной стало распространение коронавируса.