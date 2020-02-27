Яна Рудковская вынуждена отказаться от запланированного отдыха на Мальдивах из-за коронавируса. Из-за распространения вируса отменено шоу её мужа в Китае.
О сорванных планах продюсер написала в Instagram, где отметила, что они не паникуют.
Продолжаем рубрику «Мои завтраки» и очень надеемся на спад эпидемии и долгожданную сыворотку XXI века, — пожаловалась фанатам Рудковская.
Шоу, о котором идёт речь, это презентованная перед новогодними праздниками «Золушка». В ледовом спектакле также выступают олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Facebook отказалась проводить ежегодную конференцию для разработчиков F8. Причиной стало распространение коронавируса.
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