Рудковская объяснила, почему не смотрится в зеркало Рудковская призналась, что у нее нет времени на любование собой в зеркале

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Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская заявила, что не имеет желания и времени смотреть на себя в зеркало. На пресс-конференции VII-й музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS» она также подчеркнула, что стареть надо красиво, подобно французской киноактрисе Брижит Бардо. Кроме того, считает Рудковская, женщина прекрасна в любом возрасте, если выглядит натурально.

Вообще не смотрюсь в зеркало. У меня на это нет времени и желания. Я такая какая есть. Смотрюсь уже, когда в конце накрасили меня, вот один раз посмотрела и побежала. Времени нет. И думать об этом не надо, женщина хороша в любом возрасте, особенно, когда она натуральная. А так как я ничего с собой не делаю, с лицом, мне кажется, что это очень хорошо. Стареть надо красиво, как Брижит Бардо, — с улыбкой отметила продюсер.

Ранее российская телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости, опубликовав видео в соцсетях с процедуры по омоложению. На кадрах, которые телезвезда записала во время иглоукалывания, она отметила, что «иголочки — это, безусловно, секрет красоты».

Также она заявила, что могла бы сыграть роль дикобраза, если бы кинематографисты не выбрали главным героем росомаху. Что касается самой процедуры, то она, по словам телеведущей, безболезненна.