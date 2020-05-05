Рудковская назвала позором и бесчестием скандальную статью о сыне

https://static.news.ru/photo/ad44c77e-8e7a-11ea-baf9-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская заявила, что владельцы издания, разместившие скандальную статью о её сыне Александре, извинились перед ней, но материал пока не удалён. О самой публикации она высказалась словами «позор и бесчестие».

Рудковская добавила, что не считает «особенности развития» чем-то постыдным. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Если бы Саша был ребёнком с особенностями развития (не важно, с какими синдромами), наша семья точно бы это не скрывала! — говорится в её сообщении.

По словам продюсера, она не хочет, чтобы сын «узнавал» что-то про себя не от родных.

Вы когда писали, думали про интересы этого маленького мальчика, Саши Плющенко, про интересы несовершеннолетнего ребёнка?! — написала Рудковская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская намерена судиться с блогерами и изданиями, распространившими слухи о её сыне. Она собирается подать в суд на СМИ, которые первыми опубликовали стремительно распространившуюся в Сети информацию о признаках расстройства аутического спектра у её сына, появившегося в браке с фигуристом Евгением Плющенко. Эта информация не соответствует действительности, заявила продюсер.