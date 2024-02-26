Рудковская нарушила молчание после обрушения крыши на катке Плющенко Рудковская назвала ложью новость об аварии в академии «Ангелы Плющенко»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале назвала ложью информацию об обрушении крыши ледовой арены академии «Ангелы Плющенко», которую возглавляет ее супруг фигурист Евгений Плющенко. По ее словам, кровля ледовой арены была демонтирована в ходе ремонта. Рудковская подчеркнула, что работы велись ночью, никто не пострадал. По словам продюсера, срок ремонта крыши составит 30–35 дней.

Это ложь! После вчерашнего ледяного дождя и прибившегося снега погнулась одна ферма. Мы начали ремонт. Для замены фермы демонтировали кровлю на участке пролета фермы. Разрезали мембрану, чтобы снег весь ледяной упал на ледовую арену... Никто не пострадал. Все работы велись в ночное время, планово, и всю ночь мы с Евгением и техслужбами были здесь, — заявила Рудковская.

По словам продюсера, студенты академии Плющенко будут заниматься на арендованном катке и в «домашней академии» Плющенко в Горках. Рудковская подчеркнула, что тренировки спортсменов не будут приостановлены.

Ранее Рудковская ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, назвавшей ее «просто женой Жени Плющенко» после критики в адрес Этери Тутберидзе. По словам Рудковской, она бы очень хотела быть домохозяйкой, но работает директором академии «Ангелы Плющенко». При этом продюсер отметила, что очень уважает Тарасову.