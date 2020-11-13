Рудинштейн сообщил, что Джигарханян перед смертью снова женился на Власовой

https://static.news.ru/photo/605eacec-2711-11eb-9360-fa163e074e61_660.jpg Марк Рудинштейн Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Незадолго до смерти актёр Армен Джигарханян повторно оформил свой брак со второй женой Татьяной Власовой, рассказал продюсер Марк Рудинштейн.

По словам продюсера, теперь сама Власова и её сын Степан являются официальными наследниками знаменитого актёра, который скончался 14 ноября. Такое заявление Рудинштейн сделал в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Друг покойного актёра добавил, что Джигарханяна подкосила «дурацкая история со свадьбой» с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

У него нет детей побочных. Это я точно знаю. Слава богу, отбили у Виталины квартиру за 15 миллионов рублей, на которую она покусилась. Они помирилась и оформили брак с Власовой, — рассказал продюсер.

Артист скончался 14 ноября в 06:00 от остановки сердца. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. Любимцу публики было 85 лет. 3 октября он отпраздновал свой день рождения.

Ранее сообщалось, что единственным наследником по завещанию Армена Джигарханяна является его приёмный сын Степан. Брак с его матерью, Татьяной Власовой, Джигарханян расторг в 2015 году. Источник из окружения актёра заявил, что изначально завещание было составлено на пианистку и третью жену народного артиста Виталину Цымбалюк-Романовскую, но Джигарханян его отменил.

Цымбалюк-Романовская сообщила, что не рассчитывает получить наследство после его смерти, писал NEWS.ru.