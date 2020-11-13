Рудинштейн сообщил, что Джигарханян перед смертью снова женился на Власовой

Незадолго до смерти актёр Армен Джигарханян повторно оформил свой брак со второй женой Татьяной Власовой, рассказал продюсер Марк Рудинштейн.
По словам продюсера, теперь сама Власова и её сын Степан являются официальными наследниками знаменитого актёра, который скончался 14 ноября. Такое заявление Рудинштейн
Друг покойного актёра добавил, что Джигарханяна подкосила «дурацкая история со свадьбой» с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
У него нет детей побочных. Это я точно знаю. Слава богу, отбили у Виталины квартиру за 15 миллионов рублей, на которую она покусилась. Они помирилась и оформили брак с Власовой, — рассказал продюсер.
Артист скончался 14 ноября в 06:00 от остановки сердца. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. Любимцу публики было 85 лет. 3 октября он отпраздновал свой день рождения.
Ранее сообщалось, что единственным наследником по завещанию Армена Джигарханяна является его приёмный сын Степан. Брак с его матерью, Татьяной Власовой, Джигарханян расторг в 2015 году. Источник из окружения актёра заявил, что изначально завещание было составлено на пианистку и третью жену народного артиста Виталину Цымбалюк-Романовскую, но Джигарханян его отменил.
Цымбалюк-Романовская сообщила, что не рассчитывает получить наследство после его смерти, писал NEWS.ru.