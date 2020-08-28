Розу Сябитову госпитализировали

https://static.news.ru/photo/d5a18fe6-e9f5-11ea-95f4-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская телеведущая Роза Сябитова попала в больницу. Об этом рассказала сама знаменитость на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Добрый день! Со вчерашнего дня (c 28 августа 2020 года. — NEWS.ru) я в клинике, надеюсь, что это не COVID-19. Чувствую себя нормально. Буду держать вас в курсе, — говорится в ролике звезды, опубликованном в сториз её аккаунта.

Роза Сябитова syabitova_roza/instagram.com

Причину визита в лечебное учреждение она не раскрыла. Накануне Сябитова бросилась под грузовик, стараясь защитить плитку на своём участке. Видео конфликта звезда шоу «Давай поженимся!» выложила в Instagram. По словам Сябитовой, при постройке дачи она установила забор на три метра вглубь участка, чтобы было легче заезжать. В свою очередь территория была уложена красивой плиткой. Соседи телеведущей, напротив, поставили ограждение у самой дороги, по границе участка. Из-за этого строители мучаются с проездом.

В конце августа в больницу попала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. По её словам, серьёзных проблем со здоровьем у неё нет.

Ранее NEWS.ru писал, что российский певец Дима Билан в ходе прямого эфира в социальной сети Instagram сообщил фанатам о своём диагнозе. Некоторое время назад артист попал в больницу с воспалением лёгких.

Во время трансляции Билан довольно жёстко упрекнул поклонников в том, что они не заметили, как он отработал последние концерты с температурой 37,8. По словам певца, его профессия совсем не такая лёгкая, как кажется.