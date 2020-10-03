Рожков переоделся в шейха и сделал предложение коллеге по «пельменям»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков на своей официальной странице в социальной сети опубликовал ролик, в котором сам юморист облачён в одежду арабского шейха. Вместе с ним в кадр попала его коллега по проекту Илана Юрьева.
На видео Рожков, изображая акцент, говорит, что «приехал в Москву и нашёл красивую женщину». Артист в шутку сказал, обращаясь к зрителям, что не знает, стоит ли брать её в жёны, ведь у него «уже таких три». Комик попросил подписчиков «оценить» Юрьеву.
Под видео он призвал москвичей быть бдительными, ведь в городе «сексуально орудует» арабский шейх.
Будьте бдительны! В Москве сексуально орудует арабский шейх. Всем девушкам хороших женихов, а остальным хорошего настроения, — написал он в Instagram.
Подписчики Рожкова в шутливой форме ответили на видео в комментариях. Одни заявили, что брать Юрьеву в жёны надо непременно. Другие потребовали не увозить из страны русских красавиц.
Как передавал NEWS.ru, Андрей Рожков вспомнил, что является электромонтёром третьего разряда. По его словам, он нашёл себе подработку электриком.
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