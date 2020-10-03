Рожков переоделся в шейха и сделал предложение коллеге по «пельменям»

https://static.news.ru/photo/6a3d94f6-0567-11eb-8851-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rozhkovandrey_official

Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков на своей официальной странице в социальной сети опубликовал ролик, в котором сам юморист облачён в одежду арабского шейха. Вместе с ним в кадр попала его коллега по проекту Илана Юрьева.

На видео Рожков, изображая акцент, говорит, что «приехал в Москву и нашёл красивую женщину». Артист в шутку сказал, обращаясь к зрителям, что не знает, стоит ли брать её в жёны, ведь у него «уже таких три». Комик попросил подписчиков «оценить» Юрьеву.

Под видео он призвал москвичей быть бдительными, ведь в городе «сексуально орудует» арабский шейх.

Будьте бдительны! В Москве сексуально орудует арабский шейх. Всем девушкам хороших женихов, а остальным хорошего настроения, — написал он в Instagram.

Подписчики Рожкова в шутливой форме ответили на видео в комментариях. Одни заявили, что брать Юрьеву в жёны надо непременно. Другие потребовали не увозить из страны русских красавиц.

Как передавал NEWS.ru, Андрей Рожков вспомнил, что является электромонтёром третьего разряда. По его словам, он нашёл себе подработку электриком.