Рожков из «Уральских пельменей» назвал самую смешную передачу на ТВ

https://static.news.ru/photo/0499ef36-e68c-11ea-ae9c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Рожков Фото: ru.wikipedia.org/Andrew Butko, CC BY-SA 3.0,

Андрей Рожков из «Уральских пельменей» считает, что самой смешной передачей на телевидении была «Вокруг смеха». В интеллигентном советском юморе с неподражаемым ведущим-пародистом Александром Ивановым есть свои высоты, которые сейчас уже будет сложно кому-либо перебить.

Рожков отметил, что его воспитывали на других ценностях, поэтому ему часто непонятно, что делает нынешнее поколение юмористов.

Для меня самая смешная программа, которая когда-либо была на ТВ, — это «Вокруг смеха». До сих пор не понимаю, как это смогли сделать во времена цензуры жесткой, когда люди совершенно на грани делали гениальные вещи в разных жанрах, — цитирует актёра Е1.

Жёсткая цензура, которая раньше была на телевидении, вела к тому, чтобы юмористы были начитанными, талантливыми, умными и грамотными. Сейчас же всё по-другому. Можно просто купить камеру, снять штаны и стать известным, сожалеет участник шоу. Талантливых же людей определяет не количество просмотров в Интернете, уверен Рожков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал, почему на самом деле его невзлюбили участники проекта. По словам шоумена, он был единственным, кто из команды уехал в Москву и стал зарабатывать дополнительные деньги.