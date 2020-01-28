https://static.news.ru/photo/fcab559a-418a-11ea-ae65-fa163e074e61_660.jpg Александр Розенбаум Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Розенбаум заставил поклонников поволноваться после публикации фото с друзьями. Снимок с Розенбаумом и Олегом Митяевым разместил в Instagram певец Александр Малинин.

Динозавры! — подписал популярный исполнитель снимок.

Поклонники обрадовались кадру, многие желали музыкантам здоровья и долгих лет жизни. Но некоторые обратили внимание на то, что Александр Розенбаум «сильно сдал». Музыкант действительно выглядит исхудавшим и уставшим.

Но на это откликнулись другие поклонники артиста, которые вступились за него и написали, что для своих 68 лет Александр Яковлевич выглядит прекрасно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский музыкант Александр Розенбаум рассказал, при каких условиях сбреет усы. Певец в гостях шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что смог бы пойти на такой шаг «только в безумном состоянии».