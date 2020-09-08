Телесвахе Розе Сябитовой удалили матку

https://static.news.ru/photo/340d24ac-f1c9-11ea-b1bb-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Соведущая телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова призналась, что беспечно относилась к своему здоровью. Из-за этого она запустила опухоль матки, в результате хирургам пришлось удалить весь орган.

Главная телесваха страны была госпитализирована в конце августа. Розе Сябитовой сделали плановую операцию по удалению доброкачественной опухоли в матке. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сообщает StarHit.

По данным издания, операция проходила в одной из частных клиник Москвы.

Проблема в моей беспечности к своему здоровью, тем более сейчас, когда все зациклились на COVID-19. Но есть ведь и другие смертельно опасные враги. <...> Мне повезло: всё это удалось отловить вовремя, — рассказала Сябитова.

Сейчас 58-летняя телеведущая проходит курс реабилитации и готовится вернуться к работе.

По её словам, сейчас она жалеет лишь о том, что регулярно не посещала гинеколога, ведь роста опухоли, уверена телезвезда, можно было избежать и обойтись без удаления матки.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сябитова поведала о своём душевном одиночестве. После двух браков ей в третий раз едва не улыбнулось семейное счастье. Однако мужчина не выдержал испытания славой и деньгами, предав отношения за 30 сребреников, а точнее — за 30 тысяч рублей.