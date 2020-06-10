Роза Сябитова раскритиковала современные свадебные тенденции

https://static.news.ru/photo/f2fe089c-ab22-11ea-94ec-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Соведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова призвала влюблённых, которые готовятся отметить свадебную церемонию, отдать предпочтение традиционному формату праздника.

Сваха предложила разделить торжество на две части.

Я считаю, что свадьба — это не «гавайская вечеринка», а торжество, которое в старину имело другое смысловое значение, — написала ведущая в своём Instagram.

По её словам, первая часть важна для родителей невесты и жениха. Они провожают своих детей в новую жизнь.Это своеобразная дань традициям. А вот на неофициальной части друзья пары могут покреативить и погулять.

Как ранее писал NEWS.ru, Сябитова посоветовала одиноким людям использовать время самоизоляции и карантина, чтобы «найти конкретную и проверенную» пару к концу эпидемии коронавируса. Она предложила использовать сайты и приложения для знакомства, особенно Tinder.