Роза Сябитова поделилась своим самым главным желанием

https://static.news.ru/photo/0a249fa0-4069-11eb-9c93-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Звезда шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова назвала своё самое главное желание. Так, телеведущая очень сильно боится заразиться коронавирусом.

Сейчас живу с одной мыслью: не заболеть. Это главное желание, — отметила Сябитова в интервью «Собеседнику».

По её словам, она тщательно соблюдает все профилактические правила. Телеведущая заверила, что на съёмках она ходит в маске и придерживается требуемой социальной дистанции.

Также Сябитова подчеркнула, что не выезжает никуда без особой необходимости — в настоящее время у неё дома есть всё то, что требуется для комфортной жизни. Так, телеведущая может позволить себе работать в удалённом режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что Роза Сябитова призвала мужчин менять себя и своё отношение к женщинам. Она подвергла критике нынешнее положение вещей.

Телесваха также призвала мужчин не обесценивать любовь, внимание и заботу. Важно, по её словам, не выбрасывать «в помойное ведро опыт совместно пережитых трудностей, радостей и переживаний».