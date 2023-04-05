Ротару начала избавляться от российской недвижимости Певица Ротару решила избавиться от российской недвижимости и продала квартиру в Крыму

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

София Ротару

Певица София Ротару после начала специальной военной операции практически все время проводит на даче в Киеве, отказывается от выступлений и изредка рассказывает о жизни в социальных сетях. Продюсер Алина Сагина сообщила KP.RU, что исполнительница решила избавиться практически от всей российской недвижимости. Ротару уже продала одну квартиру в Крыму и планирует поступить также со второй.

Дачу в Крыму Ротару не хочет продавать, поскольку там прошла ее молодость с покойным мужем Анатолием Евдокименко. Дом этот ей дорог как память. И София Михайловна тайком ездит в Крым, чтобы отдохнуть от семьи на своем ялтинском огороде, — делится продюсер.

По словам Сагиной, гостиницу в центре Ялты «Вилла София» певица переписала на единственного сына Руслана Евдокименко. Он сейчас занимается ее продажей. Гостиницу хотели выкупить за €9 млн, но Евдокименко отказался. Продюсер отметила, что он настаивает на сумме в €30 млн.

Хотя это неадекватная сумма для такого здания. Но Руслан считает: дескать, пусть платят за имя мамы, — добавила Сагина.

Друзья певицы рассказали, что квартиру в Москве на Зоологической улице Ротару пока не продала, хоть и планирует это сделать. Временно за ней следили помощники и оплачивали коммунальные платежи, но потом певица предложила своей состоятельной поклоннице пожить там. Правда, закончилась эта авантюра скандалом с соседями — фанатка позвала в квартиру друзей, которую устроили погром. Друзья Ротару отмечают, что после этого случая исполнительница наняла домработницу, а поклонницу попросила съехать.

Ранее стало известно, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выставил на продажу дачу артистки в Подмосковье. Объявление с недвижимостью появилось в Сети 6 марта. Приобрести особняк можно за 225 млн рублей.