Ротару омолодилась с помощью собственного жира

https://static.news.ru/photo/be2828ca-7db1-11eb-a22f-96000091f725_660.jpg София Ротару Фото: sofiarotaru.official/instagram.com

Пластический хирург Иван Володченков раскрыл секреты красоты и молодости 73-летней Софии Ротару. По его словам, певица всегда вела здоровый образ жизни и длительное время жила у моря, что отразилось на цвете её лица, к тому же она не раз прибегала к пластике: делала подтяжку шеи, эндоскопический лифтинг лба, круговую блефаропластику и смас-подтяжки. Кроме того, хирург предположил, что певица омолаживается с помощью липофиллинга, то есть собственного жира.

Липофиллинг очень популярная процедура, во время которой происходит забор собственного жира из околопупочной области живота, который потом обрабатывается и вводится с помощью микропроколов в скуловые области и области нижней челюсти. Так называемый гормональный жир более стойкий к агрессивным факторам со стороны внешней среды, считается, что он помогает добавить лицу необходимый объём, который у Ротару несколько лет назад не наблюдался, — рассказал «Собеседнику» Володченков.

По его словам, в последнее время стал популярен липофиллинг кистей рук. Эта процедура помогает убрать морщинистость кожи и выраженный сосудистый рисунок.

Могу сказать однозначно, что врач, который её оперирует, — отличный специалист. Работа сделана очень тонко и совершенно незаметна для окружающих. Невооружённым взглядом не сразу поймёшь, что были проведены хирургические вмешательства: настолько у Ротару всё смотрится гармонично и естественно, — подчеркнул хирург.

Он добавил, что после 60 лет пластические операции проводятся крайне редко. Поэтому сейчас Ротару, наверняка, омолаживается у косметологов. Специалист уверен, что ей ставили нити, с помощью которых подтянули лицо.

Как писал NEWS.ru, София Ротару посетила Воронеж и дала частный концерт для одного из местных предпринимателей. Заказчику он обошёлся в 9 млн рублей. На концерте София Ротару исполнила свои главные хиты, в том числе «Хуторянку» и «Белый танец». Артистка выступала около часа. Воронежский предприниматель, заказавший Ротару, зарабатывает на строительстве дорог южнороссийского региона. Он отмечал своё 50-летие и решил пригласить артистку.

В последние годы София Ротару стала редким гостем в России. На корпоративы её почти не зовут из-за дороговизны. Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что певица запрашивает высокий гонорар из-за существенных расходов. Сюда входят билеты, аренда ВИП-зала, номеров в гостиницах и многое другое. По словам представителя звезды, артистка не собирается снижать свои требования даже в период пандемии COVID-19.