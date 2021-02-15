Россияне затравили Панина за сравнение себя с Пушкиным

https://static.news.ru/photo/8b7958cc-6f8d-11eb-bde3-96000091f725_660.jpg Алексей Панин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шквал негативных комментариев оставили разгневанные граждане России под постом славившегося своими скандальными выходками актёра Алексея Панина. Звезда «Жмурок», который сейчас живёт в Испании, процитировал в своей публикации письмо поэта Александра Пушкина к своему «коллеге» Петру Вяземскому.

Пушкин тогда открыто заявил о своём «презрении к Отечеству» и говорил о желании покинуть Россию.

Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живём в печальном веке, — привёл Панин слова великого русского поэта.

Панин, который известен своими оппозиционными взглядами, и до этого делился своим мнением относительно жизни великих людей. Недавно он размышлял об отлучённом от церкви писателе Льве Толстом, но тогда столь бурной реакции не вызвал. Зато теперь фолловеры Панина тут же указали артисту на нескромный намёк на сравнение себя с великим поэтом.

Никогда не думала, что напишу такое, но что-то прорвало вдруг: а что ты сделал для того, чтобы изменить ситуацию? Плевать из-за угла легко! Чем тебя-то тут ущемляли? — отметила одна из подписчиц.

Другие комментарии оказались гораздо жёстче. Многие пользователи отметили, что живя в Испании, деньги Панин зарабатывает в России. Фолловеры также поинтересовались, когда актёр вновь появится в кино, так как новых ролей у него мало, зато скандалов — много.

Накануне режиссёр Никита Михалков рассказал о том, сколько зарабатывают российские артисты, поддерживающие оппозиционера Алексея Навального. В качестве примера он привёл Максима Виторгана, Гошу Куценко, Машу Бортич, Павла Деревянко и других и отметил, что в среднем они «страдают от режима в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съёмочный день», сообщал NEWS.ru.