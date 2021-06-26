Россияне запустили в соцсетях флешмоб, в котором молятся за певицу МакSим

Пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» запустили флешмоб, посвящённый певице МакSим (Марине Абросимовой), за жизнь которой сейчас борются врачи. Россияне под хештегом МАКSIМЖИВИ молятся за здоровье исполнительницы.

Ребята запустили флешмоб и молятся за МакSим всем миром, — говорится в паблике «ВКонтакте».

МакSим была госпитализирована 15 июня, на следующий день после концерта в Казани. Певица поступила в больницу с температурой выше 39 градусов, медики диагностировали у неё пневмонию. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому.

В воскресенье, 27 июня, друзья МакSим заявили, что артистку перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), поскольку аппарат ИВЛ уже не справляется. Официальные представители, однако, информацию опровергли, а также попросили дать семье певицы немного личного пространства.

Есть понятие «медицинская тайна», хоть это невозможно в наши дни. Любая информация, которая будет появляться в Интернете, это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки, — заявила официальный представитель певицы.

Ранее сообщалось, что российская певица Лариса Долина вылечилась от коронавируса. Накануне стало известно, что звезда ушла на карантин. Недуг у исполнительницы протекал в лёгкой форме.