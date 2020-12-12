Россияне не смогли узнать Прилучного после пластической операции

https://static.news.ru/photo/a0d67ed8-3c85-11eb-837f-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

Актёр Павел Прилучный решил опубликовать своё фото в Instagram. Произошло это впервые после драки в Калининграде и сделанной после неё пластической операции. Кадр тут же вызвал бурю комментариев подписчиков, которые отметили серьёзные изменения во внешности бывшего мужа Агаты Муцениеце.

На снимке с Прилучным — молодой артист Кай Гетц. До этого актёр уже выкладывал фото, но тогда он был в маске и очках. Теперь поклонники оценили, насколько, на их взгляд, масштабно поработали пластические хирурги.

Рассказываю киносыну Каю Гетцу страшилки на ночь. В основном из прессы, — отметил актёр в подписи к посту.

Поклонники в ответ стали писать, что на фото как будто другой человек после пластической операции, другие заметили, что «Павел всё больше становится похож на Епифанцева».

Павел Прилучный появился на публике после выписки из больницы, где лечил серьёзные травмы. Ушибы и переломы лица актёр заработал в ночном клубе в Калининграде, где снимался в сериале «В клетке», сообщал NEWS.ru.