Россияне назвали своих любимых юмористов

Любимыми юмористами россиян являются Евгений Петросян и Михаил Задорнов. Из юмористических передач граждане страны предпочитают Comedy Club. Данные опроса ВЦИОМ приводит РИА Новости.
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При этом сразу 14% сообщили. что у них нет любимого комика.
Comedy Club в качестве любимой юмористической передачи набрал 17% голосов респондентов. За ним следует шоу «Уральские пельмени» с результатом 10%, Staтв Up и женский Stand Up — 8%/ При этом 44% россиян вообще не смотрят юмористических программ.
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram архивное фото со спектакля и предложил угадать, сколько ему лет на этом снимке. Подписчики поразились, каким худеньким он был в юности.