Россияне назвали своих любимых юмористов

https://static.news.ru/photo/822cbdc0-9be6-11ea-97a3-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Любимыми юмористами россиян являются Евгений Петросян и Михаил Задорнов. Из юмористических передач граждане страны предпочитают Comedy Club. Данные опроса ВЦИОМ приводит РИА Новости.

Как показало исследование, Евгений Петросян и Михаил Задорнов являются локомотивами юмора для 15% опрошенных граждан каждый. Второе место занял Павел Воля — у него 12% голосов. Третью строчку зрительских предпочтений также разделили Гарик Харламов и Максим Галкин — за них высказались по 7% респондентов.

При этом сразу 14% сообщили. что у них нет любимого комика.

Comedy Club в качестве любимой юмористической передачи набрал 17% голосов респондентов. За ним следует шоу «Уральские пельмени» с результатом 10%, Staтв Up и женский Stand Up — 8%/ При этом 44% россиян вообще не смотрят юмористических программ.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram архивное фото со спектакля и предложил угадать, сколько ему лет на этом снимке. Подписчики поразились, каким худеньким он был в юности.