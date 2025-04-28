Россиянам рассказали, куда пропала Тамара Гвердцители KP.RU: Гвердцители дает концерты в США на украинском языке за 4,7 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тамара Гвердцители

Народная артистка России Тамара Гвердцители дает концерты в США, на которых, судя по одному видео, поет на украинском и грузинском языках, пишет KP.RU. При этом отмечается, что певица с 2022 года не выступает в России.

Авторы отмечают, что информация в соцсетях о том, что Гвердцители пела на указанных языках, появилась в 2023 году и была сделана на основании только одного смонтированного видео. Позже появились и другие кадры, на которых артистка исполняла песни и на русском языке.

Отмечается, что Гвердцители экстренно покинула Москву в январе 2022 года в связи с тем, что ее мать Инну Вольфовну госпитализировали в Тбилиси. С тех пор она не дает выступлений в РФ. Сама певица причину не озвучивает, но, вероятно, это связано с бизнес-интересами ее сына в Европе, сказано в материале.

Тем не менее народная артистка изредка посещает Москву, пишут авторы. Отмечается, что в столице России живут ее друзья, также у нее имеется четырехкомнатная квартира. Однако никаких концертов в стране она не дает и даже за границей выступает изредка. При этом указано, что ее гонорар за частное выступление составляет около €50 тысяч (примерно 4,7 млн рублей).

Ранее стало известно, что Гвердцители пришла на отпевание скульптора Зураба Церетели в церкви Иконы Божией Матери Дидубийского пантеона в Тбилиси. Артистка надела черную одежду, на ее голове был черный платок, она склонилась перед гробом художника. На отпевании скульптора кроме певицы присутствовало еще несколько сотен человек.

До этого артистка заявила, что эстрадный певец Бедрос Киркоров, который скончался 18 марта на 93-м году жизни, прожил красивую жизнь и был примером для своего сына Филиппа. Она добавила, что всегда будет помнить Киркорова-старшего, который для нее останется живым.