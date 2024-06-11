Россиянам объяснили, когда они начнут петь китайские хиты Музыкант Новиков: через три года в России начнут петь китайские хиты

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Музыкант и поэт Александр Новиков предсказал россиянам рост популярности китайских песен. По его словам, в стране начнут исполнять эти хиты через три года. Музыкант в беседе с argumenti.ru отметил, что современная китайская музыка очень близка к русской. Поэт провел аналогии с автомобильной промышленностью: когда с российского рынка ушли западные марки, их в короткие сроки заменили китайские.

Китайский автопром выдавил европейский за пару лет. Если на наш рынок прорвется китайская музыка, будет то же самое. Через три года мы начнем петь китайские хиты. Кстати, вы удивитесь, но по мелодике современная китайская музыка очень близка к русской, если брать не пекинскую оперу, а популярную музыку, — сказал Новиков, комментируя то, как россиян полвека приучали к англоязычным хитам.

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