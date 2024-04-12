Россиян взволновало фейковое видео о поездке Оззи Осборна на Ставрополье

Фото: AdMedia/Global Look Press

Оззи Осборн

В интернете разошлось шуточное видео с певцом Оззи Осборном, в котором он раскаивается в ошибках молодости и говорит, что собирается ехать на курорты Кавминвод на Ставрополье, чтобы улучшить самочувствие. В финале видео зрителей призывают прийти на международную выставку «Россия». Между тем в администрации Ставрополья отрицают как возможный приезд Осборна, так и причастность к созданию ролика.

Ролик демонстрируется на сайтах в плеерах в качестве рекламы перед показом основного контента. В нем человек, голос которого похож на голос певца, рассказывает, что, после того как ему поставили диагноз болезнь Паркинсона, он ушел со сцены и стал читать классическую литературу. По его словам, в одной из книг Льва Толстого он встретил описание курорта, где лечились водами.

Мне стало ясно, откуда у русских столько силы и энергии, — говорится в ролике.

Далее голос констатирует, что теперь его интересуют не силы тьмы, а силы природы, которые помогут ему продлить жизнь. Поэтому он намерен отправиться на Ставрополье, чтобы поправить здоровье. Видеоряд ролика представляет собой перемежающиеся кадры с музыкантом и виды Кавминвод.

Между тем в Министерстве туризма Ставропольского края NEWS.ru заявили, что не имеют представления о том, кому принадлежит ролик, и не имеют к нему отношения. Там подчеркнули, что увидели ролик буквально только что и не знают, кто его создал.

Как минимум наше министерство это (ролик. — NEWS.ru) к выставке «Россия» не делало. Хоть мы и отвечаем за туризм, но мы такого не делали точно, — подчеркнул чиновник.

В феврале прошлого года певец сообщил об отмене своего концертного тура в Европе из-за проблем с позвоночником. 74-летний музыкант рассказал, что четыре года назад повредил спину и последствия этой травмы ощущаются им до сих пор, несмотря на продолжительное лечение. Осборн добавил, что не может на данный момент физически переносить частые путешествия в рамках гастролей, а его команда пытается организовать выступления без необходимости совершения регулярных переездов.