Российскую актрису заподозрили в тайном замужестве Актрису Порошину заметили на публике с обручальным кольцом

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Мария Порошина

50-летняя актриса Мария Порошина появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, тем самым вызвав слухи о тайной свадьбе, сообщил корреспондент NEWS.ru. Звезда пришла на закрытый показ фильма «Непослушники» в Москве, который посетили многие знаменитости.

Для выхода на показ актриса выбрала удобную одежду из льна и кроссовки. Она добавила украшение, нанесла дневной макияж и сделала легкую укладку. Также у нее заметили кольцо на безымянном пальце, однако сама Порошина не комментировала личную жизнь.

Кроме того, на мероприятии Порошина поздравила с премьерой Гошу Куценко, с которым у нее были отношения и после расставания сохранена дружба. Куценко сыграл главную роль в фильме.

Ранее Telegram-канал «Героиня Татлера» сообщал, что внучка Олега Янковского, дочь Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры, актриса Елизавета Янковская выходит замуж. По информации канала, избранником 29-летней актрисы стал ее партнер по фильму «Фрау» 39-летний лидер группы OQJAV актер Вадик Королев.

Также Куценко заявил в беседе с NEWS.ru на закрытой премьере картины, что посвятил игру в фильме своим трем дочерям — Полине, Свете и Жене, а также другим детям на Земле. Также он сказал, что у картины новый жанр — «трогокомедия».