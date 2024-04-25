Российский блогер раскрыла формулу счастливой жизни Блогер Искандарова: формула счастья заключена в наличии друзей и крепкой семьи

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Блогер Евгения Искандарова на праздновании своего дня рождения рассказала для NEWS.ru, что формула счастливой жизни проявляется как состояние души. По ее мнению, оно может возникнуть при наличии настоящих друзей или когда все наладилось в семье.

Я пока еще иду к четкой формуле счастливой жизни. <...> Пока я понимаю, что работа, только работа, исключительно рвение к цели, к мечте не ведет к счастью. Счастье — это, в основном, состояние души. Оно может быть таким из-за друзей, из-за того, что у тебя есть настоящие друзья и ты это знаешь, — отметила комик.

Еще одним фактором счастья Искандарова назвала жизненный момент, когда произошло невероятное горе, но у человека есть силы привести себя в порядок. В такой период также важно, чтобы люди вокруг поддерживали тебя, обратила внимание блогер.

Мне кажется, это действительно счастье, — завершила свою мысль именинница.

Ранее Искандарова призналась, что сохранить хорошие отношения с бывшими возлюбленными помогает взаимоуважение и выстраивание диалога. Девушка отметила, что ее всегда удивляют пары, которые после нежных чувств друг к другу испытывают враждебность или ненависть. При этом если ты любишь человека искренне, уважаешь его, хорошо относишься, разговариваешь в отношениях, то вы просто не можете поругаться, констатировала юморист.