Российские звёзды рассказали, что их привлекает в отдыхе на родине

https://static.news.ru/photo/a8e63b9a-4f77-11eb-8309-fa163e074e61_660.jpg Юлия Меньшова Фото: instagram.com/juliavmenshova

Отечественные звёзды вместе с большинством путешествующих россиян в этом году открыли для себя российские города, курорты и достопримечательности. Знаменитости поделились, чем их привлекает отдых в России.

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала на своей странице в Instagram, что в новогодние праздники она решила вместе с семьёй отправиться в Татарстан.

Неожиданно рванули в Казань, которую я уже давно наметила для семейной поездки, побывав тут однажды с однодневными гастролями, — написала актриса.

Она подчеркнула «поразительную красоту» абсолютно европейского города и пообещала вернуться в Казань летом. По словам Меньшовой, в столице Татарстана прекрасно всё — рестораны и кафе, архитектура и радушные жители.

Певица Анна Семенович решила провести выходные на базе отдыха на Павловском водохранилище, в одном из самых популярных мест отдыха у жителей Башкирии.

Кто на югах, кто на снегах. Вот это поездка в Уфу! На лошади и снегоходе накаталась. Отличное начало года, — рассказала Семенович.

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова решила провести каникулы в Сочи.

Наблюдаю в ленте за друзьями, которые отдыхают на горнолыжных курортах нашей страны — кто на Урале, кто на Северном Кавказе, и понимаю, что в Сочи, где мы отдыхаем с 2016 года, всё-таки лучше, — отметила актриса.

Она добавила, что на курорте в Краснодарском крае можно и покататься на лыжах, и погулять по берегу моря.

Как сообщал NEWS.ru, региональный комитет по туризму назвал пятёрку самых красивых локаций для зимних прогулок в Московской области.