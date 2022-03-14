Российские звёзды простились с Instagram: последние фото в закрытой соцсети

В Москве состоялся светский показ фильма Олега Погодина «Сирийская соната», который покажут на Первом канале 23 февраля. На мероприятии собрались звёзды кино и шоу-бизнеса: актёры Гоша Куценко и Константин Лавроненко, телеведущая Юлия Барановская, продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, певица Валерия, исполнитель Эмин Агаларов и др.

В Москве состоялся светский показ фильма Олега Погодина «Сирийская соната», который покажут на Первом канале 23 февраля. На мероприятии собрались звёзды кино и шоу-бизнеса: актёры Гоша Куценко и Константин Лавроненко,...