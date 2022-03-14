Российские звёзды простились с Instagram: последние фото в закрытой соцсети

Отечественные селебрити дружно простились c заблокированной с 14 марта в России соцсетью Instagram, которую Роскомнадзор официально внёс в реестр запрещённых сайтов.
В последние часы работы Instagram в России Тимати, Дмитрий Нагиев, Лариса Долина, Полина Гагарина, Анастасия Ивлеева, Гарик Харламов и другие звёзды разместили прощальные посты со своими фото и призывом к поклонникам следовать за ними на другие площадки — в VK и Telegram. Правда, не всем знаменитостям переезд дался легко. Так, балерина Анастасия Волочкова не смогла разобраться с функционалом «телеги» и обратилась к подписчикам.
Люди добрые, помогите, подскажите, как тут чего делать. Как там можно каждому человеку ответить? Нельзя никак? — спросила растерявшаяся артистка.
Похоже, после «новоселья» привыкших к Instagram звёзд ждёт масса открытий.
Последние фото российских знаменитостей в заблокированном Instagram — в галерее NEWS.ru.
Я родился в 1983 г. в СССР / г. Москва. Вырос, закончил школу уже в современной России...Тимати (Тимур Юнусов) — Российский хип-хоп-исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель
timatiofficial/instagram.com
Вот и наступил последний день жизни российского Инстаграма... Настасья Самбурская — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая
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Дорогие друзья! Остаёмся на связи... Алсу — певица, телеведущая, актриса
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Я с вами теперь в Telegram и во «ВКонтакте», дорогие мои — всё )... Рената Литвинова — актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая
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Напомню, что живу теперь я «телеге» и vk... Сергей Бурунов — российский юморист, телеведущий, актёр кино и телевидения, певец Гарик Бульдог Харламов, российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист и телеведущий Сергей Бурунов
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