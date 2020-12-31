Российские знаменитости рассказали, как снимали «голубые огоньки»

https://static.news.ru/photo/f048e0da-4b82-11eb-9808-fa163e074e61_660.jpg Зара и Лев Лещенко Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости

«Голубые огоньки» в России в 2020 году снимались с учётом всех ограничений из-за пандемии COVID-19. Так, выступления артистов записывались по очереди, сообщили певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин.

Процесс съёмок изменился. Артисты снимаются по очереди, не общаясь, — отметил Лещенко, слова которого приводит URA.RU.

Артист также добавил, что в этом году отдельно снимались все эпизоды, а затем программа собиралась воедино. Участники «голубых огоньков» находились в зале на расстоянии друг от друга, на их лицах были маски.

По словам Пригожина, на съёмках новогодних программ не только изменяли температуру, но и заставляли сдавать тесты на COVID-19.

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