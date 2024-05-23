Российские знаменитости раскритиковали «Новую Фабрику звезд»: кто и почему

Фото: Пресс-служба ТНТ

Реалити-шоу «Новая Фабрика звезд»

Российские знаменитости в беседе с корреспондентом NEWS.ru на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которая проходила во Дворце Ирины Винер, раскритиковали «Новую Фабрику звезд». Что они сказали о реалити-шоу?

«Все это уже видели»

Участники поп-рок-группы «Корни» высказали свое мнение по поводу шоу на ТНТ «Новая Фабрика звезд». Один из музыкантов признался, что смотрел буквально несколько выпусков. Другой отметил, что не смотрел «Фабрику звезд» в 20 лет, не будет и в 40.

«Это молодежный проект, пришли маленькие мальчики и девочки, поют там что-то. Мне это было неинтересно. Это не то чтобы вторично, нужно что-то другое, все это уже видели, я не знаю, что-то новое нужно придумать», — заявили участники группы.

Выхлопа не случилось

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров заявил, что «Новая Фабрика звезд» сегодня не получила такой популярности, как в 2000-х годах, из-за обилия музыкального контента как в интернете, так и на ТВ. Артист напомнил, что в то время шоу было единственным источником свежей музыки и новых артистов, поэтому проект получил широкую известность.

«Мне кажется, что сейчас так много музыкального контента, который не только на ТВ, но еще и в интернете. Сейчас зритель очень сегментирован. Если раньше была одна кнопка, и ты ее включал, и „Фабрика звезд“ — единственный источник музыки новой, новых артистов, то сейчас таких проектов много, поэтому немного не такой выхлоп, как хотелось бы ребятам, как это было в 2007-м», — сказал Макаров.

«Междусобойчик родственников жюри»

Кроме того, музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко ранее заявлял в беседе с NEWS.ru, что музыкальное шоу «Новая Фабрика звезд» не вызвало никакого ажиотажа у зрителей и скорее было похоже на междусобойчик, где состязались близкие родственники и знакомые членов жюри. По его словам, проект не был замечен в информационном поле и не подарил новых имен российской эстраде.

«Ни открытие, ни завершение „Новой Фабрики звезд“ не вызвало никакого ажиотажа. Более того, данный проект получился междусобойчиком, где состязались близкие родственники, знакомые членов жюри. Услышать новые имена при несостоявшемся проекте? Это было бы громко сказано. Я считаю, данный проект не был замечен в инфополе и не внес никакую лепту в эстраду нашей страны», — считает Рудченко.

Ни одного хита

Помимо этого, музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявлял NEWS.ru, что реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» не подарило ни одного хита. Он подчеркнул, что можно было сделать композицию, которая оказалась бы сейчас в тренде. По словам эксперта, даже самые худшие песни из первых сезонов шоу до сих пор можно напеть и вспомнить.

«На мой взгляд, странно, что нет таких хитов, как было раньше. Это же несложно. Но можно сделать то, что въедается в голову, что будет в тренде сейчас. Даже вспоминая самые худшие песни из первой, второй, третьей „Фабрики“, мы их до сих пор помним и можем напеть, может, без знания текста, но хотя бы мелодию», — пояснил Бабичев.

Критик напомнил, что до этого авторами выступали Игорь Матвиенко и Максим Фадеев. По его словам, это было золотое для них время, поскольку все, что выпускали продюсеры, становилось хитами. В «Новой Фабрике звезд» тем временем наблюдаются проблемы с форматом, уточнил Бабичев. Он считает, что шоу стало неинтересным, хотя продюсеры и организаторы сильно старались привлечь внимание, в том числе и именами.

«В какой-то момент времени стало неинтересно, как бы ни старались продюсеры и организаторы, в частности привлечь именами. В этом году это разнополярные [Сергей] Жуков и [Сергей] Шнуров, но как будто что-то не то», — заключил продюсер.

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