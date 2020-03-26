https://static.news.ru/photo/a2c3b31e-6e81-11ea-af06-fa163e074e61_660.jpg Александр Буйнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Александр Буйнов, которому накануне исполнилось 70 лет, рассказал, как ему удалось победить рак.

По словам музыканта, он безнадёжный оптимист, и поэтому, когда узнал диагноз, не расстроился. Его друзья предложили улететь в Париж или в Мюнхен и сделать там операцию. Однако он отказался.

В этом плане я патриот. Я правда не хотел никуда. Всё было сделано здесь, в родной стране. У нас серьёзные доктора. Врачи и любимая жена помогли мне не умереть, — рассказал артист в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Буйнов отметил, что настоящее счастье он обрёл только со своей третьей женой Алёной. Именно она раньше музыканта узнала о страшном диагнозе, а затем два месяца провела рядом с ним на соседней койке в клинике. Это и помогло ему вылечиться, считает артист.

Он также добавил, что главное — с оптимизмом смотреть в будущее и понимать, что «своей болячкой приносишь столько неприятностей близким, так что лучше скорее вернуться в строй».

Ранее Александр Буйнов рассказал о своих огромных заработках во время участия в коллективе «Весёлые ребята». Музыканты давали по три-четыре концерта в день, их заработкам могли бы позавидовать почти все жители Советского Союза. В месяц они получали от пятисот до полутора тысяч рублей.