Российская порноактриса рассказала, как получила в США «визу талантов» Ева Эльфи рассказала, что получила «визу талантов» в США за съемки в порно

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Российская порноактриса Ева Эльфи рассказала, что много работала в индустрии для взрослых, обрела популярность и благодаря этому смогла получить в США «визу талантов». В интервью журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) она призналась, что уже занимается сменой гражданства.

По ее словам, одобрение «визы талантов» подтверждает, что ее профессия нормальная. Актриса также отметила, что еще до приема консула при оформлении заявки на визу технический работник, проводивший интервью с девушкой и ее партнером, открывал перед ними один из видеороликов в соцсетях, где та проводит урок орального секса. Чиновник уточнял, они ли представлены на видеоролике, чтобы подтвердить данные.

Девушка призналась, что не хочет возвращаться жить в Москву. По ее убеждению, в стране снизился уровень сервиса, а также она не поддерживает политику действующей власти и СВО. В России она не была последние два года. При этом в мае Ева Эльфи была внесена в базу «Миротворца» за эротический фотосет, который был сделан с ее участием в 2018 году в Крыму.

Девушка снимается в порно со своим парнем с 2018 года. В тот год она переехала из Омска в Москву и встретила возлюбленного. Сам молодой человек учился на юридическом факультете. В 2019 году их видеоролик занял третью строчку в рейтинге самых популярных на одном из известных порносайтов.