Российская блогерша-веган умерла от истощения Российская блогерша-веган Zhanna D'Art умерла в Малайзии от истощения

Российская блогерша-веган Жанна Самсонова, известная как Zhanna D’Art, умерла в Малайзии в возрасте 39 лет, сообщает издание «Вечерняя Казань» со ссылкой на ее близких. По информации издания, женщина ушла из жизни из-за истощения, однако в комментариях в Сети уточняется, что у нее был рак желудка около 15 лет назад.

В Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) Zhanna D’Art имела более 7 тысяч подписчиков. В своем блоге она рассказывала, что 5 лет придерживалась полностью сырой веганской диеты — помимо отказа от продуктов с животными белками (в том числе мяса, рыбы, яиц, молочных изделий) она исключила пищу, подвергнутую тепловой обработке. Согласно информации в Сети, последние 4 года Самсонова питалась только фруктами, ростками семян подсолнечника и соками.

Одна из знакомых рассказала, что несколько месяцев назад на Шри у нее уже был изможденный вид. По словам подруги, у блогера отекли ноги, из них вытекала лимфа.

Отправили ее домой лечиться. Но она опять сбежала. Когда я увидела ее на Пхукете, я пришла в ужас. Я жила этажом выше и ежедневно боялась обнаружить утром ее труп. Убедила ее в лечении. Но она не успела, — рассказала девушка.

Она добавила, что изучая анализы Самсоновой, врачи уже тогда сказали, что это результаты мертвого человека. Как отметили близкие, в документах было указано, что у блогера «жиры — 0, белки — 0» и повышенный уровень лейкоцитов.

Telegram-канал SHOT пишет, что Zhanna D’Art ушла из жизни 21 июля — на этот день у нее был запланирован её рейс домой, в Казань. По предварительной информации, к смерти привела холероподобная инфекция. В Малайзии девушку собирались кремировать и отправить в Россию, но передумали и решили забальзамировать.

В начале мая пропала татуировщица из Тюмени Татьяна Чистякова. Близкие рассказали, что девушка поехала в Стамбул, чтобы доделать работу для иранского певца Амира, после чего перестала выходить на связь. Семья рассказала, что у девушки могла возникнуть амнезия на фоне сыроедения.

В конце мая Чистякову нашли. Она прилетела из Турции в Новосибирск, но в аэропорту ее задержали полицейские, а после отправили в больницу. У нее была диагностирована депрессия, Чистякова оказалась сильно истощена и почти ни с кем не разговаривала.