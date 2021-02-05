«Рон Уизли» признался, что смотрел только три части «Гарри Поттера»

https://static.news.ru/photo/6cb95ea8-67ce-11eb-a92e-96000091f725_660.jpg Руперт Гринт в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» Фото: Warner Bros.

Британский актер Руперт Гринт, который исполнил роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, сделал неожиданное заявление. Знаменитость призналась, что смотрел только три части киносаги о мальчике-волшебнике.

Я, наверное, видел первые три фильма на премьере, но потом я перестал их смотреть. Теперь же, когда у меня есть дочь, мне, наверное, придётся смотреть их с ней, — сказал артист.

Звезда «Гарри Поттера» отметила, что ему нравится ностальгировать по съёмочному процессу. Тем не менее у него теперь есть дела поважнее, ведь в прошлом году он стал отцом.

Комментируя информацию о возможном сериале о «мальчике, который выжил», Гринт пояснил, что проект не должен становиться непосредственным продолжением культовых картин. По его словам, было бы здорово увидеть приключения других героев в том же сеттинге.

Если речь пойдёт о другой группе друзей, то, думаю, это было бы интересно, — цитирует звезду издание Variety.

В августе NEWS.ru писал, что британская актриса Скарлетт Бирн, известная по фильму о Гарри Поттере, родила дочку. Девочку назвали Бетси Роуз Хефнер. Имя ребёнку дали в честь бабушки Купера — Бетси Олдридж-Конрад, скончавшейся в 2020 году.

Отцом ребёнка является супруг актрисы — Купер Хефнер — сын основателя журнала Playboy. Пара поженилась осенью 2020 года. Для обоих супругов это первый ребёнок.