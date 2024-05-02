«Роман» с Тишманом, попытки забеременеть, 0% мата: где сейчас Юлия Паршута

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юлия Паршута

В апреле участница проекта «Фабрика звезд» и солистка поп-группы «Инь-Ян» Юлия Паршута вновь подогрела слухи о романе с Марком Тишманом. Что известно о личной жизни звезды, где она сейчас?

Что известно о личной жизни Юли Паршуты

В конце 2017 года на руке певицы заметили обручальное кольцо, а в 2018-м артистка поделилась с подписчиками свадебными фотографиями. Как выяснилось позднее, церемония Паршуты и бизнесмена Александра была неофициальной, да и в 2020-м пара распалась.

«Мы не разговаривали на тот момент уже очень долго. И я поняла, что так не могу. Мы не умели говорить, каждый наш разговор выливался в тяжесть и ничем хорошим не заканчивался. Мы не поженились, во мне формировалось недоверие. Я винила его в том, что он во мне сомневается. Он для меня был выше всего: работы, развития, таланта. Естественно, было много ожиданий. Если не умеешь доносить, то переворачивается все во что-то страшное», — поясняла артистка в YouTube-шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелией.

Кроме того, Паршута откровенно рассказала, что хотела завести ребенка с избранником, однако ничего не вышло. Причину неудачных попыток забеременеть артистка увидела в эмоциональных зажимах.

«Я знаю, я в жизни столкнулась с тем, что такое хотеть, пытаться и не получать. Все дело в зажиме, в недоверии. Вроде бы ты и жена, и забота есть, но что-то не то», — рассуждала исполнительница.

На протяжении 10 лет звезда дружит с Марком Тишманом. Поклонники неоднократно приписывали им роман, однако знаменитости отвергают такую возможность.

«У нас дружеские отношения. Я не позавидую тому мужчине, который свяжет с ней судьбу, а с другой стороны, позавидую, потому что она очень интересный, красивый человек», — признавался Тишман в одном из интервью.

В начале апреля Паршута дала поклонникам новый повод подозревать ее в отношениях с певцом. Артистка и ее коллега по сцене выложили в свои социальные сети фото из виртуального загса и «кольца» из мармелада.

«Мы близкие друзья. Да, мы сами дали пищу для разговоров, выложив в свои соцсети фото из виртуального загса и „кольца“ из мармелада, но это ведь была всего лишь шутка. Мы с Марком никогда не были парой. Мы единомышленники, поем вместе и вообще круто проводим время. У нас схожи чувство юмора, воспитание, принципы, жизненные интересы. Это общечеловеческая любовь», — заверила 35-летняя исполнительница.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юлия Паршута

Чем сейчас занимается Паршута

Согласно информации на сайте исполнительницы, у знаменитости запланировано два крупных сольных концерта. Ближайшее выступление Паршуты запланировано на 3 мая в столичном ресторане MAGNUS LOCUS. 12 мая артистка выступит в Санкт-Петербурге. Ее концерт состоится в клубе «КОСМОНАВТ».

25 апреля состоялась премьера клипа Паршуты «Отпускай». Песня была вдохновлена фольклорными мотивами.

«Это мой вам рассказ о любви, который я предваряю изумительным псковским фольклором „Жните, мои жнеи“. Погрузитесь в этот рассказ чистым сознанием, приложите к душе, согрейте сердце», — рассказала Паршута.

Поклонники позитивно встретили композицию артистки. Пользователям Сети понравилась стилистика клипа и композиции.

«0% голых задниц, 0% мата, 0% эпатажа, 100% таланта», — написал пользователь с ником Drozoff 3000, которого поддержали лайками почти 400 человек.

«А самое главное, помимо голоса ангела, который реально залазит в душу, — это отсутствие пафоса и высокомерия, а именно искренность и привлекает. Как говорил Тигран Кеосоян в одном из проектов, где участвовала Юля, она трудяга и, если что-то делает, делает это, выкладываясь на 100%, и никогда не делает этого с „холодным носом“ (цитата самой Паршуты). Моя подруга американка, абсолютно не зная русского языка, является ее самым преданным поклонником», — добавила подписчица Паршуты с ником solarisnk.

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