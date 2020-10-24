Рома Жуков устроил скандал с бывшей женой на шоу Кудрявцевой

https://static.news.ru/photo/df376f8a-1718-11eb-a724-fa163e074e61_660.jpg Рома Жуков с дочерью Полиной Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рома Жуков и его супруга закатили скандал из-за алиментов в прямом эфире ТВ на шоу Леры Кудрявцевой. Пара не смогла договориться о размере выплат.

Согласно решению суда, Жуков должен выплачивать на детей 21 тыс. рублей в месяц, но он уверяет, что даёт денег куда больше. В частности, якобы до пандемии артист переводил бывшей жене по 200–300 тыс. рублей на содержание шестерых общих детей, а в сентябре перевёл ещё 100 тыс. рублей.

Однако, Елена Жукова считает, что этих денег на такое количество ртов недостаточно. Переводимых сумм едва хватает на еду, а уж про одежду и подготовку к школе говорить не приходится. По ходу программы вскрылись неожиданные подробности семейной жизни певца: Жуков заявил, что не планировал становиться многодетным отцом. А вот его жена хотела этого, а теперь ждёт, что её бывший муж возьмёт на себя всю ответственность.

Можно сказать — да, рожала для себя. Я хотела, чтобы у меня была большая семья. Что, жалко тебе? Ты должен мне платить, я все-таки твоих детей воспитываю! — подтвердила заявление певца супруга.

Мнения зрителей на этот счёт разделились, но большинство встали на сторону отца. «Понятно, почему Жуков от неё сбежал», «Зачем опять позвали жену Жукова, она и так по всем передачам скачет, надоела уже», написали пользователи в комментариях.

Жуковы поженились в 2005 году. Все их дети рождались в разных странах. Одна из дочерей пары трагически погибла в 2012 году, получив тяжелейшую травму после того, как попала под качели. Супруги смогли пережить трагедию и даже планировали стать родителями ещё раз, но в итоге семья всё равно распалась.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Рома Жуков неожиданно ушёл со своей молодой женой Ольгой Илларионовой со съёмок программы «Звёзды сошлись» на НТВ из-за слов бывшей жены Елены. Бывшая жена музыканта, которая родила ему семерых детей, сообщила, что музыкант забыл о своих детях.