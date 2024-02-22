Рома Жуков объяснил популярность хитов 90-х Рома Жуков: потенциал хитов 90-х не был раскрыт до конца

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Рома Жуков

Певец Рома Жуков предположил, что хиты из 90-х остаются популярными, поскольку не до конца был раскрыт их потенциал. По словам музыканта, энергетика композиций, которые перепевают современные артисты, обеспечила им более долгую жизнь, передает Пятый канал.

Здесь вопрос, наверное, в той энергетике, которая еще не реализована, которая была изначально заложена в эти треки, в эти песни. Видимо, для этих треков судьба уготовила более долгую жизнь. Все думали, что в 1990-х все закончилось, но нет, в начале 2000-х все началось. Потенциал, видимо, еще не раскрылся до конца, — сказал Жуков.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявлял, что дискотеки 80-х и 90-х собирают аудиторию, которая сплочена одним жанром музыки, отсюда и большой интерес россиян к подобным мероприятиям. По его мнению, это состоявшийся бренд, поэтому появившиеся позднее артисты с удовольствием выступают на этих концертах, чтобы собрать зал и получить свой гонорар.

Журналист Олег Кармунин отмечал, что дискотеки с музыкой 2010-х годов не появляются как массовое явление, поскольку в период с 2008 по 2015 год в России не было молодежной культуры. Эксперт отметил, что не понимает, кем из музыкантов этого времени можно было бы заполнить трек-лист.