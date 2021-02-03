Рома Жуков и его бывшая жена могут лишиться квартиры

https://static.news.ru/photo/c17b7cd8-661f-11eb-b65b-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рома Жуков с бывшей женой лишатся квартиры, если не найдут в ближайшее время 9 млн рублей. Жильё куплено в ипотеку.

Несмотря на то что у Ромы Жукова новая семья — полгoда назад музыкант женился на возлюбленной Ольге, он продолжает содержать бывшую супругу Елену и шестерых детей от неё. Однако с прошлoй весны у артиста возникли серьёзные проблемы с финансами. Пандемия привела к отмене концертной деятельности, и музыкант остался без доходов. Теперь звезда не может оплачивать ипотеку.

С апреля месяца не имел возможности внoсить платежи, а 16 декабря банк обратился в суд. Просил кредитные каникулы, но мне отказали, так как мой крeдит был выше 4,5 миллиона рублей. Боюсь, что на квартиру наложат арест и она будет продaна за низкую стоимость — банку же надо получить назад свои деньги, — цитирует его StarHit.

Жуков предлагает бывшей супруге продать эту квaртиру и ещё одну, однокомнатную, которая у неё есть. Таким образом она может выручить около 25 миллионов, 9 из которых уйдут в уплaту долга.

В итоге у неё остaётся 16 миллионов — на них можно приобрести достойное жилье в Москве, — дoбавил музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Рома Жуков неожиданно ушёл со своей молодой женой Ольгой Илларионовой со съёмок программы «Звёзды сошлись» на НТВ из-за слов бывшей жены Елены. Бывшая жена музыканта сообщила, что музыкант забыл о своих детях.