Ролик с поющей на корпоративе Пугачевой оказался фейком «Страсти»: якобы новый ролик с выступлением Пугачевой появился еще в 2018 году

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Ролик с выступлением певицы Аллы Пугачевой, который якобы был сделан недавно на Кипре, оказался фейком, пишут «Страсти». Издание выяснило, что данная видеозапись появилась еще в 2018 году — оригинальное видео было размещено на YouTube.

Как уточняет издание, ролик был записан во время выступления певицы на Петербургском международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Тогда артистка исполнила свои популярные хиты, в том числе песни «Миллион алых роз», «Любовь, похожая на сон» и «Свеча горела».

Ряд СМИ опубликовал информацию, что Пугачева могла недавно выступать на корпоративе на Кипре. В качестве доказательства приводилась видеозапись от 2018 года. При этом отмечалось, что точной информации, когда и где было снято видео, нет.

Подруга Пугачевой ранее рассказала, что певица заработала свыше 20 млн рублей на скачиваниях ее нового альбома в России. По ее словам, такие суммы стали удивлением даже для самой Примадонны. Речь при этом идет лишь о скачиваниях на одной музыкальной платформе.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин предположил, что Пугачева высказывается о неприязни к России, чтобы ее обсуждали на родине. Он напомнил певице про принятие законопроекта о лишении иноагентов авторских гонораров за их творчество и посоветовал лишний раз не делать резких заявлений.