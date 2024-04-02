Роль Марлен Дитрих, шоу «Секретик»: как живет Екатерина Варнава

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Екатерина Варнава

Екатерина Варнава исполнит главную роль в новой постановке режиссера Саввы Савельева. Как она получила роль Марлен Дитрих, о чем пьеса, почему Варнаву начали сравнивать с Софи Лорен и что за шоу она ведет в интернете?

Какую роль получила Екатерина Варнава

Как сообщает «Театрал», Варнава сыграет роль Марлен Дитрих в постановке под названием «Я — Марлен». Как рассказал режиссер, он вдохновлялся фотографией, на которой американская актриса стоит на коленях перед советским писателем Константином Паустовским.

Как рассказывала Дитрих, ее глубоко тронул рассказ советского писателя «Телеграмма», поэтому, оказавшись в Москве, она захотела встретиться с Паустовским. Когда автор подошел к ней после одного из концертов, актриса в порыве чувств опустилась перед ним на колени, и этот момент попал на знаменитое фото.

«Марлен всегда добивалась своего — уникальная женщина. Пока я готовилась к роли, я пересматривала ее фильмы и интервью, живые выступления на сцене — от них совершенно невозможно оторваться. С какой точностью и артистизмом подавалась каждая фраза, каждый жест... Дива! Это все, что она позволяла людям знать о себе. Другой, поверженной, ее никто не видел. Я сделаю все возможное, чтобы это передать», — сказала Варнава.

Спектакль о судьбе Марлен Дитрих покажут 4 апреля на Кипре.

Почему Варнаву сравнивают с Софи Лорен

2 апреля звезда Comedy Woman предстала перед поклонниками в новом образе. Для нового фото в соцсетях Варнава выбрала темно-синее платье, украшенное золотистыми аксессуарами, включая массивные серьги и браслеты. Визажисты акцентировали внимание на макияже с персиковыми оттенками губ и изысканными черными стрелками.

«Замерла в ожидании», — подписала фото актриса.

Поклонники и друзья Варнавы оставили ей много комплиментов. В комментариях сошлись на том, что в новом образе 39-летняя актриса напоминает Софи Лорен.

Что за шоу «Секретик»

Ранее, 15 марта, Варнава опубликовала в соцсети анонс третьего выпуска своего шоу «Секретик». Шоу выходит в ее YouTube-канале VARNAVA, пилотный выпуск вышел 26 февраля.

Суть шоу в том, что три игрока пытаются угадать секрет гостя («хранителя секрета») при помощи вопросов за 40 секунд. Отвечать можно только «да» или «нет». Если игрок угадывает секрет, получает приз. Если нет, то приз уходит «хранителю секрета».

В третьем выпуске «Секретика» игроками стали Гоша Карцев, Мария Миногарова и актер Александр Паль, а «хранителями секрета» — Михаил Выборный, Максим, Муся Тотибадзе.

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