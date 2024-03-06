«Полная ерунда»: Рогожин раскритиковал группу «Би-2» Певец Рогожин назвал творчество группы «Би-2» ерундой и шлаком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец и бывший солист коллектива «АукцЫон» Сергей Рогожин назвал творчество группы «Би-2» полной ерундой и шлаком. Он заявил, что никогда не понимал их поклонников, заполонявших стадионы.

По мнению Рогожина, главной причиной популярности группы «Би-2» стало присутствие их композиции в фильме «Брат-2». В целом творчество коллектива для него посредственно.

Мне неинтересно их творчество было от слова «совсем», я вообще эту музыку не слушал. Как этот шлак можно было слушать? Что по поэзии, что по музыке. Полная ерунда, — произнес артист во время шоу «Так сказать» на YouTube.

Рогожин также подчеркнул, что у музыкантов нет выдающихся вокальных данных. Аналогичным образом экс-солист «АукцЫона» оценил творчество Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

24 января рок-группу «Би-2» в полном составе задержали в Таиланде после концерта на сцене клуба Illuzion Phuket на тайском курортном острове Пхукет. Причиной стало нарушение миграционного законодательства — музыканты въехали в страну с туристическими визами, которые не давали им права на платные выступления. При этом днем ранее они успешно выступили в Паттайе в клубе FinUp.