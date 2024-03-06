Певец и бывший солист коллектива «АукцЫон» Сергей Рогожин назвал творчество группы «Би-2» полной ерундой и шлаком. Он заявил, что никогда не понимал их поклонников, заполонявших стадионы.

По мнению Рогожина, главной причиной популярности группы «Би-2» стало присутствие их композиции в фильме «Брат-2». В целом творчество коллектива для него посредственно.

Мне неинтересно их творчество было от слова «совсем», я вообще эту музыку не слушал. Как этот шлак можно было слушать? Что по поэзии, что по музыке. Полная ерунда, произнес артист во время шоу «Так сказать» на YouTube.

Рогожин также подчеркнул, что у музыкантов нет выдающихся вокальных данных. Аналогичным образом экс-солист «АукцЫона» оценил творчество Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

24 января рок-группу «Би-2» в полном составе задержали в Таиланде после концерта на сцене клуба Illuzion Phuket на тайском курортном острове Пхукет. Причиной стало нарушение миграционного законодательства — музыканты въехали в страну с туристическими визами, которые не давали им права на платные выступления. При этом днем ранее они успешно выступили в Паттайе в клубе FinUp.