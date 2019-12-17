https://static.news.ru/photo/29315b9a-2148-11ea-b472-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Родственники Анастасии Заворотнюк пожаловались, что их преследуют и караулят и у дома, и у больницы, где проходит лечение актриса. Их ждут папарацци с камерами, которые пристают с вопросами и всё время снимают.

Так, в блоге поддержки Анастасии её родные опубликовали снимки нескольких мужчин, которые бесцеремонно пристают к ним. Эти же репортёры пытаются подкупить и персонал клиники. Родственники актрисы считают низким предлагать медикам торговать информацией и пациентах.

Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески, — пишет некто от имени родственников.

Близкие артистки напомнили преследователям, что у них тоже есть дети и родители. И каждый из них может оказаться на месте героев собственных репортажей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Сергей Жигунов резко отреагировал на обвинения в избиении актрисы Анастасии Заворотнюк. О том, что артист поднимает руку на звезду, ранее рассказала подруга Анастасии, режиссёр Наталья Бондарчук.