Анастасия Заворотнюк Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Родственники Анастасии Заворотнюк пожаловались, что их преследуют и караулят и у дома, и у больницы, где проходит лечение актриса. Их ждут папарацци с камерами, которые пристают с вопросами и всё время снимают.

Так, в блоге поддержки Анастасии её родные опубликовали снимки нескольких мужчин, которые бесцеремонно пристают к ним. Эти же репортёры пытаются подкупить и персонал клиники. Родственники актрисы считают низким предлагать медикам торговать информацией и пациентах.

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Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах - это низко. Мы еще раз ПРОСИМ не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным ДОБРА!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески, — пишет некто от имени родственников.

Близкие артистки напомнили преследователям, что у них тоже есть дети и родители. И каждый из них может оказаться на месте героев собственных репортажей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Сергей Жигунов резко отреагировал на обвинения в избиении актрисы Анастасии Заворотнюк. О том, что артист поднимает руку на звезду, ранее рассказала подруга Анастасии, режиссёр Наталья Бондарчук.

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