Родители и дочь певицы Юлии Началовой вступили в права наследования спустя шесть месяцев после смерти исполнительницы. Артистка скончалась в московской клинике 16 марта.
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Отмечается, что вторая часть квартиры в настоящее время значится за хоккеистом Александром Фроловым, который никак не сообщал о своём намерении отказаться от жилплощади.
Ранее News.ru писал, что бывший директор и близкая подруга Началовой Анна Исаева рассказала о планах на последнюю песню артистки, обнаруженную в студии уже после её похорон. По её словам, композиция будет представлена слушателям осенью 2019 года.