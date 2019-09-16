https://static.news.ru/photo/3a59218c-d869-11e9-bc04-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Родители и дочь певицы Юлии Началовой вступили в права наследования спустя шесть месяцев после смерти исполнительницы. Артистка скончалась в московской клинике 16 марта.

Как напоминает сайт Teleprogramma , родным певицы по праву наследования перейдёт половина четырёхкомнатной квартиры в одном из элитных районов столицы. Кроме того, семья Началовой будет обладать авторскими правами на её песни.

Отмечается, что вторая часть квартиры в настоящее время значится за хоккеистом Александром Фроловым, который никак не сообщал о своём намерении отказаться от жилплощади.

Ранее News.ru писал, что бывший директор и близкая подруга Началовой Анна Исаева рассказала о планах на последнюю песню артистки, обнаруженную в студии уже после её похорон. По её словам, композиция будет представлена слушателям осенью 2019 года.