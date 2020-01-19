https://static.news.ru/photo/b7986146-3a78-11ea-a465-fa163e074e61_660.jpg Николай Караченцов с женой Людмилой Поргиной Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Родственница Николая Караченцова — 36-летняя племянница вдовы артиста находится в искусственной коме. Восемь месяцев назад Надежда родила ребёнка, а после заболела вирусным менингитом.

Заболевание проявилось в очень высокой температуре, женщине вызвали скорую. Малыша, как рассказала вдова артиста Людмила Поргина, «они сразу забрали», ребёнку сделали прививку. Врачи вынуждены были ввести племянницу жены артиста в искусственную кому, пишет StarHit. Сколько времени она пробудет в реанимации, неизвестно.

Высокая температура и головная боль, глаза не могут смотреть на свет, болят все суставы, идёт гнойный воспалительный процесс. Поэтому её ввели в это состояние, чтобы она физически не страдала, — объяснила действия врачей Караченцова.

Надежде назначены антибиотики, она находится на аппарате ИВЛ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина поскандалила в эфире телешоу с предполагаемой любовницей мужа. Некая Екатерина Подколзина решила публично рассказать о том, как встречалась с артистом, а также высказать его жене претензии.