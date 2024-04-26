Родных Градского обязали через суд забрать авто с парковки «Градский холл»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Градский

Тверской суд Москвы удовлетворил гражданский иск музыкального учреждения «Градский холл», требующий от вдовы и детей народного артиста РФ Александра Градского забрать с парковки концертного зала автомобили «Линкольн» и «Мерседес», которые остались там после смерти композитора, пишет ТАСС. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Суд удовлетворил иск полностью, обязав ответчиков освободить помещение «Градский холл» от указанных автомобилей. Решение было вынесено по иску ГБУК Московское театрально-концертное музыкальное объединение «Градский холл», который был подан в районный суд Москвы прошлым годом и на протяжении года рассматривался судом. Данный гражданский иск был заявлен в связи с нарушением права на пользование имуществом семьи композитора.

Ранее сообщалось, что двоюродная сестра Александра Градского Наталья решила не судиться с наследниками умершего год назад артиста из-за квартиры на Бережковской набережной в Москве. Она объяснила, что после смерти ее отца певец отобрал эту квартиру вместе с дачей в подмосковном Расторгуево. Наталья пояснила, что судебное разбирательство забрало бы у нее много времени и сил, которые она хотела бы посвятить своей семье и любимой работе кинологом в Ницце.