Родных Армена Джигарханяна замучили угрозами в Сети

https://static.news.ru/photo/cc0e3dec-ae6a-11ea-a23f-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Наследник 84-летнего народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан пожаловался на то, что его семье постоянно угрожают. Его матери Татьяне Власовой также приходят онлайн-сообщения с обещаниями расправы.

Пасынок актёра связался с одним из тех, кто отправлял угрозы семье Джигарханяна и тот признался, что травля заказана со стороны. После этого Степан пообещал обратиться в полицию и наказать всех виновных, пишет «Экспресс газета».

Суть в том, что авторы гнилых комментов, появляющихся почти под каждым моим постом, на деле не являются авторами, а лишь выполняют платный заказ, понятия не имея, кому адресуют заготовленный текст — таков механизм. Пока обойдусь без упоминания конкретных аккаунтов и лиц. Но экшена никто не отменял — пусть помнят, что так и до статьи дойти можно! — заявил Степан Арменович.

При этом он не назвал имён злоумышленников, стоящих за травлей семьи, однако не исключил, что это могут быть продажные журналисты. Поводом стало растиражированное СМИ сообщение о том, что у Джигарханяна серьёзные проблемы со здоровьем. При этом Степан не раз говорил, что отец всего лишь проходит плановый осмотр.

Как писал NEWS.ru, ранее Джигарханяна выписали из московской больницы.