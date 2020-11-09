Родившая четверых детей Самойлова похвасталась стройной фигурой

https://static.news.ru/photo/a09a7c0e-22a8-11eb-bb38-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова, в 2020 году ставшая мамой в четвёртый раз, показала стройную фигуру, опубликовав фото с отдыха на Мальдивах.

Снимком девушка поделилась в своём Instagram. Младшего ребёнка она родила всего восемь месяцев назад, однако подписчики отметили, что модель пребывает в хорошей форме.

Восемь месяцев после четвертого ребенка. И, кажется, я в отличной форме, — написала Самойлова под фото.

Подписчики отреагировали на снимок моментально. При этом часть комментариев выражает восторг своих авторов, другая — отчаяние.

Ведьма! — прокомментировала публикацию блогер и телеведущая Ида Галич.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рэпер Джиган поделился с подписчиками новой фотографией с отдыха на Мальдивах, где проводит время со своей женой Оксаной Самойловой и детьми.





